Viaggio sul confine della Nato. Nella base in Romania dove i piloti italiani tengono lontani i Mig russi

Costanza, dalla nostra inviata – I jet americani, inglesi, italiani e romeni compaiono all’improvviso, in formazione a diamante, sulle teste delle delegazioni. E’ una dimostrazione di forza e di unità, dice il cerimoniere. La base di prima linea della Nato sul Mar Nero, a poco più di un centinaio di chilometri dai confini dello spazio aereo della Romania, davanti a Sebastopoli, è dedicata a un ex primo ministro romeno, il liberale Mihail Kogălniceanu. E’ il posto da cui partono gli aerei da guerra che controllano i confini dell’alleanza. Ieri il comando di questa missione Nato è passato dall’Italia al Regno Unito con una breve e operativa cerimonia sulla linea di volo, ma gli italiani non se ne vanno. Dopo aver guidato la missione durante gli ultimi quattro mesi – quelli che hanno sconvolto l’Europa – la task force dell'Aeronautica militare italiana “Black Storm”, composta da circa duecento persone, resta a fare “vigilanza attiva per garantire la sicurezza dello spazio aereo e proteggere i nostri confini”, dice il capo di stato maggiore dell’Aeronautica Luca Goretti. “La macchina da guerra di Putin è un pericolo per la nostra libertà”, ha detto il ministro della Difesa inglese, Ben Wallace, durante la cerimonia, “ma noi abbiamo qualcosa che Putin non ha. Abbiamo amici e alleati. Noi siamo trenta, Putin è da solo. Sono i nostri valori a farci essere meglio di lui”. La politica, a Bruxelles, a breve deciderà se questa sarà anche la sede di uno dei quattro nuovi battlegroup che la Nato ha deciso di posizionare sul “fianco orientale” dell’alleanza.

