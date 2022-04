Cirielli (FdI): “E' l'ora di un embargo totale su gas e petrolio russi”

“Non è più il tempo delle mezze misure. Dobbiamo avere il coraggio di imporre un embargo totale su gas e petrolio russi. Non si possono mettere i soldi davanti ai diritti umani e ai valori dell’occidente”. Il deputato di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli ha letto quanto accaduto a Polonia e Bulgaria, cui la Russia ha interrotto da un giorno all’altro i rifornimenti di gas, come “un'ulteriore, l’ennesima, violazione del diritto internazionale”. E in questo colloquio con il Foglio cerca di usare le parole più chiare possibili, chiedendo che si ponga fine alla timidezza che ci sta per ora impedendo di assumere decisioni radicali: “Perché ogni giorno che perdiamo facciamo un favore al regime di Vladimir Putin e un offesa agli ucraini, che continuano a morire sotto le bombe”. Quindi, cosa dovremmo fare? “Dare seguito a quanto ci siamo imposti sin dall’invasione russa in Ucraina. E cioè, oltre a mandare legittimamente delle armi al governo di Kyiv, sostenere quella guerra economica che abbiamo deciso di intraprendere in sostituzione di quella sul campo: perché lo sappiamo benissimo che comprando gas e petrolio non stiamo facendo altro che finanziare i bombardamenti di Mosca”.

