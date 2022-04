Biden e il genocidio. Bisogna chiamare le cose con il loro nome per provare a vincere la guerra contro Putin

Usare le parole giuste per inquadrare l’orrore, chiamando cioè le cose con il loro nome, non avendo paura di definire assassino un assassino, non avendo timore di definire macellaio un macellaio, non avendo il terrore di definire genocidio un genocidio, è spesso il modo migliore per dimostrare di essere pronti a fare tutto ciò che è necessario per provare a trasformare le parole in fatti. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato accusato di aver commesso un’altra gaffe, dopo aver definito Putin, due giorni fa, “un dittatore che sta commettendo un genocidio”. “Putin – ha detto Biden – cerca di cancellare persino l’idea di essere ucraini. Lasceremo decidere agli avvocati come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro è quello che sembra a me”. Evidentemente, Biden conosce bene l’articolo numero due della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre del 1948, quello che considera genocidio uno degli atti seguenti commessi con “l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE