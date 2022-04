I crimini del macellaio Putin

In un rapporto di novantanove pagine, una missione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) ha denunciato “chiari disegni di violazioni del diritto internazionale umanitarie” da parte della Russia nella sua guerra contro l’Ucraina. L’indagine riguarda gli eventi avvenuti dal 24 febbraio al primo aprile (non tiene conto, quindi, di quanto trovato nelle aree liberate dai russi, per esempio a Bucha) ed è stata portata avanti attraverso testimonianze e con grandi difficoltà: la Russia è stata invitata a collaborare con la missione di esperti ma ha rifiutato, e sin dal 2014, quando l’Osce ha messo in piedi una delle sue missioni più importanti per controllare l’area orientale dell’Ucraina, è stata sistematicamente ostacolata da Mosca. Se le forze russe “avessero rispettato i loro obblighi”, si legge nel rapporto di ieri, “in termini di distinzione, proporzionalità e precauzioni negli attacchi e riguardo a soggetti protetti in modo speciale come gli ospedali, il numero di civili uccisi o feriti sarebbe rimasto molto inferiore”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE