Come funziona il terrorismo di Mosca

Olga Novikova è una regista ucraina, direttrice del Festival del cinema di Mariupol. Il 18 marzo ha lasciato la città assediata e in una macchina con otto persone all’interno è riuscita a scappare a Zaporizhzhia. Suo figlio Alexei è rimasto a Mariupol e Olga non sempre in questo ultimo mese è riuscita ad avere sue notizie. Domenica è stata contattata da un uomo che parlava in russo, ma con accento probabilmente del Donbas. L’uomo le chiedeva un riscatto di cinquemila euro da pagare se avesse voluto rivedere suo figlio vivo. Per dimostrarle che effettivamente aveva rapito suo figlio, le ha mandato le foto dei suoi documenti, poi, su Facebook, le ha mostrato un video di Alexei che veniva interrogato.

