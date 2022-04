Ecco cosa serve per evitare che gli aerei di Mosca abbiano la superiorità in Donbas

La Russia non ha la superiorità aerea e l'Ucraina insiste: ci servono mezzi moderni. Per il momento a Kyiv gli alleati hanno fornito solo pezzi di ricambio per quelli danneggiati

Per il momento non arrivano nuovi aerei militari all’Ucraina. Il ministero della Difesa di Kyiv lo ripete da giorni e il portavoce del Pentagono John Kirby ha chiarito: “Non ci sono state spedizioni di aerei militari, ma solo di parti di essi”. Grazie a questo aiuto l’Ucraina può comunque aumentare la sua flotta di “un certo numero”, ha detto Kirby. Significa che non ci sono più aerei ma che alcuni di quelli danneggiati possono tornare in servizio. L’aviazione ucraina (anche fossero recuperate tutte le perdite con i pezzi di ricambio) è un decimo di quella russa e le Forze armate di Putin usano caccia di quarta generazione, come i Su-35 o i Mig-31, mentre i piloti ucraini viaggiano su aerei meno potenti e meno sicuri.