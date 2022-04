I rischi, le armi e le strategie nella guerra senza fronte del Donbas

Se oggi l’invasione russa dell’Ucraina è limitata alla parte orientale del paese lo si deve alla resistenza degli ucraini, ovviamente, ma anche alle armi giuste fornite dagli altri paesi in loro supporto. Le armi anticarro portatili, come i Javelin, hanno funzionato molto bene per difendere città e quartieri. Le lunghe colonne di blindati russi sono state spesso intercettate e colpite, e addirittura alcuni analisti hanno parlato di una no fly zone fai-da-te che i militari ucraini sono riusciti a costituire con la deterrenza. Tanto che anche alcuni tra i migliori elicotteri in dotazione ai russi, i Ka-52, sono stati colpiti dall’inizio del conflitto. La nuova fase della guerra, però, è completamente diversa da quella appena conclusa: gli eserciti non si misurano più agli angoli delle strade e negli spazi ridotti dei quartieri cittadini, l’est dell’Ucraina che Putin pretende di trasformare in “nuova Russia” è una landa enorme (la sola oblast di Donetsk è più grande della Lombardia) in cui gli attacchi arrivano da tutte le direzioni. Da sud, cioè da Kherson e dalla Crimea, ma anche da est, inclusa la zona di Mariupol, dove resiste l’ultimo migliaio di soldati ucraini asserragliati nell’acciaieria Azovstal.

