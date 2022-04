La propaganda di Mosca cambia: non è più una guerra contro Kyiv, ma contro la Nato, cioè noi

Roma. Le persone attorno a Vladimir Putin, soprattutto i fautori della propaganda di Mosca, conoscono bene il numero delle perdite russe in guerra, le debolezze dell’esercito e tutte le complicazioni di un conflitto che doveva finire in due giorni e si sta protraendo da quasi due mesi. Hanno dovuto cercare un responsabile per la vittoria che non arriva, e doveva essere qualcuno di più potente dell’Ucraina: la Nato. La direttrice di Rt, l’emittente finanziata dal Cremlino che un tempo si chiamava Russia today, ha spiegato in tv che “ovviamente ci sono delle ragioni obiettive se non abbiamo ancora vinto”. Mosca sta combattendo “contro un enorme esercito di nemici. E non è semplice perché la Russia sta combattendo contro la Nato”. Margarita Simonyan è una delle voci più vicine al Cremlino, con Putin ha pianificato in questi anni la guerra dell’informazione, ha messo su una struttura tentacolare come Rt per diffondere la versione russa dei fatti non soltanto in patria ma anche in giro per il mondo. Simonyan è una spia importante per capire come si muove Mosca: la sua linea è quella di Putin, quello che lei dirà è la versione ufficiale della propaganda sulla quale si costruiscono le azioni del Cremlino.

