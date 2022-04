Noi abbiamo bisogno dei regimi autoritari per l'energia. Ma loro hanno bisogno di noi per tutto

Mentre cerca di rendersi indipendente dalle risorse energetiche russe, il dilemma dell’occidente suona più o meno così: come concludere con altri paesi dai dubbi standard democratici degli accordi economicamente vantaggiosi ma anche politicamente sostenibili? Da settimane Antony Blinken sta cercando una risposta, sia pure con scarsi risultati. Il segretario di stato americano è impegnato in telefonate, viaggi ufficiali e chiacchierate informali per ricucire i rapporti con i paesi produttori di gas e petrolio del mondo arabo, ridotti ai minimi termini. Un’impresa ardua, che ha costretto Blinken a un compromesso diplomatico: Axios ha riportato l’indiscrezione di un “apologise” (che vuol dire scusarsi in inglese) che il segretario di stato avrebbe confessato il mese scorso al principe ereditario emiratino, Mohammed bin Zayed, mentre i due erano seduti su un divanetto della residenza del principe a Rabat, in Marocco. Le scuse di Blinken si riferivano al ritardo con cui gli americani avevano inviato aiuti militari agli Emirati Arabi Uniti contro gli Houthi filo iraniani. Il tutto in cambio di qualche goccia di petrolio in più e la riduzione dei prezzi.

