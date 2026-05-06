Rendere l’Italia più autonoma dal doppio ricatto dei tagliagole e dei putiniani si può. Il caso del gas, con qualche notizia

Shtilerman ha fatto qualche calcolo, ha messo insieme alcuni dossier, ha sviluppato alcuni ragionamenti e ha dato a quel viaggio una valenza diversa. Secondo Shtilerman, l’Italia, con quel viaggio, tra Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Qatar, ha tentato di trasformare una crisi energetica in una prova di autonomia strategica europea
. La guerra del Golfo, come è noto, ha costretto l’Italia a fare i conti con un deficit energetico che va oltre il blocco di Hormuz. A fine marzo, un attacco iraniano a Ras Laffan, imponente polo energetico situato a 80 chilometri a nord di Doha, ha costretto il Qatar a ridurre del 17 per cento le forniture mondiali di gas naturale liquefatto (Gnl), di cui il Qatar è un grande esportatore. E in quel 17 per cento ci sono anche i 10 miliardi di metri cubi di Gnl che arrivano ogni anno nel nostro paese. Per ovviare a questo problema, l’Italia, in quel quadrante, ha messo in campo una strategia interessante che rappresenta un’alternativa concreta alla fase precedente alla crisi del Golfo: petrolio saudita via oleodotto Petroline fino al Mar Rosso (aggirando Hormuz), greggio emiratino tramite il terminale di Fujairah (fuori dallo Stretto), e un ruolo industriale italiano nella ricostruzione del Qatar con accesso futuro anche al progetto Golden Pass Lng negli Stati Uniti.
Il punto politico segnalato da Shtilerman è che l’Italia non è solo consumatore: con Trieste e il gasdotto Tal alimenta Baviera, Austria e Repubblica Ceca. Da qui la conseguenza politica: mentre gli Stati Uniti appaiono meno prevedibili, l’Europa – attraverso mosse come questa – inizia a comportarsi da attore autonomo, riducendo la dipendenza da singoli fornitori e trasformando una crisi in una leva strategica per mostrare più autonomia (e anche la visita fatta due giorni fa in Azerbaigian, da parte dell’Italia, aveva proprio questo fine: trovare un modo per far sì che Baku, secondo fornitore di petrolio e di gas per l’Italia, con quote intorno al 17 e al 16 per cento del fabbisogno nazionale, possa collaborare con l’Italia e con l’Unione europea per far arrivare ancora più gas e petrolio nel nostro paese, prevedendo magari un raddoppio, per quanto riguarda il gas, del famoso Tap, che un pezzo della sinistra italiana ha fatto di tutto per non avere
, in Puglia, e che in questi anni ha offerto invece la possibilità all’Italia di emanciparsi progressivamente dal gas russo). L’elemento interessante del post di Shtilerman è che ci ricorda che l’Italia non è esposta verso Hormuz sui volumi, ma sui prezzi.