Rendere l’Italia più autonoma dal doppio ricatto dei tagliagole e dei putiniani si può. Il caso del gas, con qualche notizia

Denys Shtilerman è un ingegnere e imprenditore ucraino, è cofondatore di Fire Point, azienda della Difesa nata dopo il 2022, guida lo sviluppo di droni e sistemi avanzati usati dalle forze armate ucraine, è una figura simbolo della nuova industria militare tecnologica del paese e qualche giorno fa ha scritto un lungo post su X per raccontare una storia interessante che riguarda un viaggio di Giorgia Meloni intorno al quale si è discusso per le ragioni sbagliate. Il viaggio in questione, che si lega perfettamente alla visita di lunedì della premier in Azerbaigian, è quello fatto qualche settimana fa da Meloni nei paesi del Golfo. In Italia, quel viaggio ha fatto notizia per essere stato il primo atto pubblico compiuto dalla premier dopo la dolorosa sconfitta al referendum (l’opposizione parlò di “fuga”).

Sia se parliamo di petrolio sia se parliamo di gas, i quantitativi che transitano dallo Stretto verso l’Italia sono di circa il 10-15 per cento del fabbisogno totale italiano. Volumi importanti, ma non critici. L’unico elemento di maggiore criticità è quello del Qatar, nostro fornitore di Gnl, che copre il 10 per cento del nostro fabbisogno di gas e che vede un rapporto di lungo termine con il rigassificatore di Rovigo. Fonti del governo confermano al Foglio che il tema del Gnl è stato sollevato nell’incontro con l’emiro da parte dei vertici dell’esecutivo italiano, per assicurarci, in un momento in cui soprattutto le nazioni asiatiche maggiormente esposte verso Hormuz effettuavano una forte pressione verso il Qatar, che nell’individuare le misure di mitigazione, QatarEnergy tenesse in debito conto le esigenze dell’Italia. Le fonti consultate dal Foglio indicano che il primo carico sostitutivo, dal Qatar, dovrebbe arrivare in Italia proprio nell’ambito di un accordo con Edison, che è uno degli acquirenti colpiti dalla perdita di forniture dopo il danneggiamento di due “treni” produttivi dell’impianto di QatarEnergy Lng. Che cosa sono questi “treni”? Sono linee industriali di produzione del Gnl. Nel caso specifico, i volumi a lungo termine destinati a Edison erano collegati al treno S2 T2 di QatarEnergy Lng, che ha una capacità di 4,7 milioni di tonnellate all’anno. Questo treno è uno dei due che sarebbero stati gravemente danneggiati dall’attacco missilistico. Secondo l’amministratore delegato di QatarEnergy, Saad Sherida al Kaabi, la ricostruzione richiederà fra i tre e i cinque anni. Per questo motivo, QatarEnergy avrebbe bisogno di trovare una fonte alternativa per onorare, almeno in parte, i contratti già esistenti. Una possibilità è usare i volumi del progetto Golden Pass, negli Stati Uniti, il grande progetto Gnl legato a QatarEnergy e a ExxonMobil. In sostanza: invece di mandare a Edison il gas liquefatto prodotto in Qatar dai treni danneggiati, QatarEnergy potrebbe instradare verso Edison il gas prodotto negli Stati Uniti da Golden Pass. Lo stesso schema si può dire sia stato seguito sull’Algeria, prima del Golfo, che rappresenta l’elemento chiave per le importazioni di gas dell’Italia, e oggi su Baku. Sia nel caso dell’Algeria sia nel caso del Qatar (vedremo ora con Baku) sono stati ottenuti volumi ulteriori che non erano previsti prima delle missioni. Per quanto riguarda l’Algeria, il governo ha dato ampie rassicurazioni, a livello di vertici politici, che l’Algeria prenderà in considerazione le esigenze italiane, contribuendo così ad assorbire anche eventuali choc. Dal punto di vista commerciale, ovvero la negoziazione di volumi, prezzi e periodi di contratto su cui è impegnata Eni, con il sostegno ovviamente del governo, sono in corso negoziati che si inseriscono in un quadro di lungo periodo.