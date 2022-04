L'Opec non guarda a occidente

La decisione di Biden di rilasciare una parte delle scorte strategiche di petrolio custodite nei depositi Usa potrebbe aiutarlo a recuperare terreno in vista delle elezioni di midterm facendo scendere i prezzi della benzina dalla soglia psicologica dei 4 dollari al gallone. Ma da sola, probabilmente, non sarà sufficiente a evitare il rischio di uno choc dei prezzi dell’oro nero. È la diagnosi degli analisti del settore, mai così consultati da mezzo secolo a questa parte perché, numeri alla mano, anche ai tempi dei chip e del digitale, il greggio è ancora un’arma politica formidabile, capace di scatenare i dèmoni dell’inflazione. Da ieri, sull’onda della decisione Usa, senza precedenti per durata e quantità (180 milioni di barili spalmati su sei mesi) gli Usa hanno messo a disposizione del mercato un milione di barili al giorno che servono a compensare in parte i 3,5 milioni di barili di petrolio russo che mancano all’appello dal 24 di febbraio, anche per effetto della decisione di alcune Big Oil, come Shell o Exxon, di non ritirare più la merce e non investire più nell’Artico, con grave danno per l’industria locale.

