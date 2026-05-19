Petrolio e gas, l’America latina come nuovo polo energetico globale

L’altro grande polo energetico regionale è l’Argentina. Quest’anno la produzione si avvicinerà ai 900 mila barili al giorno, contro i 490 mila del 2018. La crescita è legata allo sviluppo di Vaca Muerta, il grande giacimento non convenzionale nella provincia di Neuquén, uno dei più promettenti fuori dagli Stati Uniti. La maturazione tecnologica del fracking, insieme alla liberalizzazione del settore promossa dal governo Milei, sta accelerando gli investimenti stranieri. Entro la fine dell’anno dovrebbe essere completato il VMOS, l’oleodotto che collegherà Vaca Muerta alla costa atlantica, aumentando la capacità di esportazione del greggio argentino. Ma l’Argentina punta soprattutto sul Gnl (con un grande investimento che vede coinvolta l’Eni insieme alla compagnia statale argentina Ypf.

Anche il Messico, nonostante le difficoltà finanziarie della compagnia statale Pemex, continua a mantenere un ruolo importante nell’equilibrio energetico nordamericano grazie alla propria produzione onshore e offshore da 1,6 milioni di barili al giorno. Un discorso a parte merita la Guyana, diventata uno dei casi più straordinari dell’industria energetica mondiale. Fino a meno di un decennio fa il paese non produceva petrolio. Oggi, grazie alle scoperte offshore del consorzio guidato da ExxonMobil, la produzione ha già superato i 650 mila barili al giorno ed è destinata a crescere rapidamente nei prossimi anni. Gli investimenti complessivi nei nuovi progetti offshore superano ormai i 50 miliardi di dollari e stanno trasformando un piccolo paese caraibico in un nuovo hub energetico atlantico.

Nel complesso, l’America latina sta smettendo di essere una periferia energetica. Si sta trasformando in un hub strategico capace di attrarre capitali, tecnologia e domanda internazionali, anche per la relativa sicurezza rispetto ad altre aree del mondo. Nella nuova geografia dell’energia la diversificazione delle forniture non è più soltanto una scelta economica, ma una necessità geopolitica.