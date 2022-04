L'Algeria, il nuovo “migliore amico” dell'Italia, è ancora più amico della Russia

Se da qualche giorno consideriamo l’Algeria il nostro nuovo “migliore amico” quando si parla di forniture di gas, è bene tenere a mente che per il presidente Abdelmadjid Tebboune la Russia è invece un “paese quasi fraterno”. Non è detto che le due cose non possano convivere e anzi è proprio su questa storica neutralità diventata dottrina che punta la diplomazia italiana. Per esempio, lo scorso febbraio il presidente algerino aveva detto in un’intervista a Russia Today che i due paesi condividono “gli stessi princìpi politici e di libertà”. Parole quasi identiche a quelle pronunciate appena un mese dopo, ma alla presenza del segretario di stato americano Antony Blinken, giunto in visita ad Algeri (“abbiamo con gli americani molti punti in comune, come la nostra lotta per la libertà”, aveva detto Tebboune). In quella occasione, era il 30 marzo, Blinken aveva provato a convincere il presidente algerino a schierarsi con Washington contro l’invasione russa dell’Ucraina. “E’ importante stare dalla parte della vittima, in difesa dei princìpi che sono stati violati”, aveva ricordato Blinken a Tebboune. Ma nei giorni immediatamente successivi, l’Algeria si è astenuta al voto in sede Onu per sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani e ha raggiunto un accordo con Mosca per un’esercitazione militare congiunta. Uno schiaffo alla diplomazia americana: “Lo hanno fatto per un motivo semplice: dimostrare agli Stati Uniti che sono neutrali, che sono liberi e che non vogliono essere vincolati politicamente”, dice al Foglio l’esperto di Nord Africa Jalel Harchaoui.

