La strategia per ridurre la dipendenza da Mosca passa dalla diplomazia dell'Eni

Roma. L’Eni è una Farnesina parallela, così si dice fin dai tempi di Enrico Mattei. Ebbene, con la guerra in Ucraina le due linee hanno cominciato a convergere. Per il momento si sono ritrovate ad Algeri, poi sarà la volta del Congo, dell’Angola, del Mozambico. L’accordo raggiunto ieri alla presenza di Mario Draghi e del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune prevede un aumento graduale dei volumi di metano fin da quest’autunno per arrivare a 9 miliardi di metri cubi in più dal 2023-24 attraverso il gasdotto Transmed, superando così i 30 miliardi, ben oltre la quantità fornita da Gazprom. Non è un’alternativa completa al gas russo, ma il cappio di Putin può essere allentato. E c’è un aspetto nient’affatto secondario che val la pena sottolineare: mentre il metano della Siberia appartiene a Mosca, quello estratto dai giacimenti algerini, da quelli libici, dal grande bacino al largo dell’Egitto o dal Congo, viene gestito in concessione dall’Eni che ha contribuito in modo determinante a scoprirlo. Un’altra tappa nel lungo cammino verso una minore dipendenza energetica. Anche le concessioni possono essere revocate e il Nord Africa non è uno scacchiere esattamente stabile. Per questo servono accordi politici: la missione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, la visita di stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il viaggio di Draghi vanno in questo senso.

