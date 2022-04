Putin premia i massacratori, dimentica i marinai della Moskva e organizza scambi di prigionieri

Roma. Le domande russe sulla Moskva sono molte e sono precise e arrivano anche da chi non ci si sarebbe mai aspettato. Il conduttore televisivo Vladimir Solovev sabato si domandava come fosse possibile che a bordo non ci fossero estintori, se si è trattato di un incendio; o come fosse possibile che il sistema antimissile non abbia funzionato, se si è trattato di un attacco missilistico. Qualcuno suggerisce che la colpa sia della Nato. Le risposte non ci sono, ma non servono neppure, perché è il dubbio quello che conta e la domanda più importante che i russi si stanno facendo riguarda invece l’equipaggio della Moskva: cinquecento uomini. Il servizio russo della Bbc si è messo alla ricerca delle storie dei militari a bordo e ha già trovato i nomi di alcuni marinai deceduti. La Novaja Gazeta, che dopo aver interrotto le pubblicazioni ha trovato una nuova vita su Substack, ha intervistato la madre di uno dei ragazzi che prestavano servizio sull’incrociatore. Il marinaio è vivo e ha raccontato tutto a sua madre: tre missili – nella versione ucraina i missili sono due – hanno colpito il deposito di razzi; sono morte una quarantina di persone, molte sono scomparse e ci sono oltre cento feriti. Sui social russi i genitori chiedono dove sono i loro figli, protestano contro il ministero della Difesa, che per mettere fine agli interrogativi ha pubblicato un video dell’equipaggio a Sebastopoli: ma si tratta di immagini vecchie. La sorte di cinquecento marinai non si può nascondere a un intero paese e le domande sorgono sui social, nelle case, nei salotti televisivi. Più ci sono dubbi, più la bolla del sostegno attorno alla guerra si fa rarefatta. La notizia dell’incrociatore invincibile affondato aveva già fatto vacillare le prime certezze, ora le domande sull’equipaggio, che la Russia aveva detto di aver evacuato, si stanno facendo martellanti. Le richieste dei genitori vengono ignorate, i giornalisti trovano nomi di defunti e scomparsi, mentre Mosca non ha neppure annunciato la morte del comandante, Anton Kuprin.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE