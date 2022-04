Cosa succederà dopo Mariupol

Il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, ha detto che in città sono stati uccisi più di ventimila civili. La battaglia si concentra nel porto, che i militari russi dicono di essere riusciti a isolare dai collegamenti con il centro della città, mentre gli ucraini continuano a difendersi nel complesso metallurgico di Azovstal. L’assedio va avanti da più di un mese e Mosca non ha mai insistito in questo modo su altre città per tre motivi. Mariupol è molto strategica e consentirebbe di aprire il corridoio che collega il Donbas con la Crimea e i pesanti bombardamenti sono anche un monito per mostrare con che potenza la Russia potrebbe scagliarsi contro le città ucraine. Inoltre, terzo motivo, la battaglia di Mariupol sta scandendo le tappe dell’operazione nel Donbas e gli ucraini ritengono che la grande offensiva non ci sarà fino a quando Mosca non l’avrà conquistata. Contro la città portuale la Russia sta usando molti uomini e molta forza e soprattutto è il punto fondamentale per riuscire a circondare le forze ucraine che sono sul fronte del Donbas e che sono anche le meglio organizzate e allenate da oltre otto anni di guerra.

