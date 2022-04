Mosca nel Donbas ha due parole chiave: distrarre e circondare. Ma l'esercito è sempre lo stesso

Roma. La Russia ha detto che è iniziata una nuova fase della guerra, l’offensiva per il controllo del Donbas. Gli ucraini hanno riposto che non ci sono seconde, terze, quarte fasi, è la stessa guerra e loro risponderanno come hanno fatto sin dall’inizio: con forza, decisione e precisione lungo i 480 chilometri della linea di contatto. Oleksiy Arestovich, uno dei consiglieri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha detto che le truppe russe stanno cercando di avanzare da Izyum verso Rubizhne per circondare Severodonetsk. Ma i primi successi Mosca li sta ottenendo nell’oblast di Luhansk, dove è riuscita a prendere sotto il suo controllo la città di Kreminna e i suoi diciottomila abitanti. Lo ha annunciato il governatore di Luhansk, Serhiy Gaidai, dicendo che la città è “sotto il controllo degli orchi – così gli ucraini si riferiscono ai soldati di Mosca – i nostri difensori si sono dovuti ritirare. Si sono trincerati in nuove posizioni e continuano a combattere l’esercito russo”. Gaidai ha spiegato che Kreminna è stata circondata: i russi sono entrati da ogni lato della città. Mosca ha provato a imparare dagli errori della prima fase, nel Donbas si muove in modo diverso e adesso prova a circondare l’esercito ucraino dove può. Secondo il Pentagono la Russia ha inviato altri Btg (gruppi tattici di combattimento che si muovono con camion lanciarazzi e carri armati: ogni gruppo è costituito da circa mille soldati) per un valore da 8.000 a 11.000 soldati. Altre decine di migliaia di riserve sono a nord dell’Ucraina e sarebbero pronte a unirsi alla lotta.

