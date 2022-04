Il generale Camporini ci spiega come si passa all'offensiva contro Putin

Roma. “Difensive? Offensive? L’importante è fornire le armi contro l’aggressore”, parla così al Foglio il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare e della Difesa. “Una distinzione tra categorie di armi esiste ma l’impiego sul campo dipende dalle condizioni di contesto. Un bombardiere strategico è un’arma offensiva, al pari di un sottomarino nucleare, mentre un missile anticarro è prevalentemente difensivo ma ciò non impedisce che esso possa essere impiegato in modo aggressivo”. Generale Camporini, il presidente Zelensky lamenta la lentezza nella fornitura di armi offensive. L’occidente deve fare di più? “Si fa quel che si può. Alla fine anche il presidente ucraino si è reso conto che la richiesta di No fly zone non era accettabile e ha smesso di parlarne. Ora si discute di inviare ai combattenti mezzi blindati e artiglieria pesante che, considerando la situazione sul campo, potrebbero essere considerate come armi difensive”.

