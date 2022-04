Se starnazza come un putiniano, è un putiniano. Il caso Pagliarulo

Dice che in Ucraina c'è un "regime nazista", che le bande armate filorusse in Donbas sono "ribelli", che Biden "minaccia la Russia", che la Nato va "dismessa", che l'Europa non deve dare armi alla resistenza ucraina. No, non il portavoce del Cremlino: è il presidente dell'Anpi

I casi di gente che si presenta in giro con la maglietta di Vladimir Putin sono più unici che rari, e l’Italia ha la sventura di essere patria dell’esemplare più famoso al mondo. Ma non può essere certo questo l’unico criterio per definire un putiniano, altrimenti persino in Russia e tra i fedelissimi dello zar ce ne sarebbero pochi. Un modo abbastanza pratico per individuarne qualcuno è il test dell’anatra: “Se sembra un’anatra, nuota come un’anatra e starnazza come un’anatra, allora probabilmente è un’anatra”.