Sull'Ucraina l'Anpi ha deciso da che parte stare: "La colpa è dell'occidente"

L'Associazione nazionale partigiani parla di "sequenza di eventi innescata dal continuo allargamento della Nato a est vissuto legittimamente da Mosca come una crescente minaccia". Renzi: "Vergognoso"

La guerra in Ucraina sarebbe stata innescata dall'occidente e dal suo allargamento a est, che avrebbe provocato la Russia inducendola a reagire. La versione dell'Anpi sull'aggressione di Mosca a Kyiv è netta: la responsabilità è dell'occidente, spiega in un comunicato passato in sordina e pubblicato lo scorso 22 febbraio.