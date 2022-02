A Kyiv la resistenza continua. Tutti gli aggiornamenti

Gli ucraini respingono i russi Vasylkiv, vicino alla capitale, che è sotto ai bombardamenti. Zelensky è ancora in città e dice di essere pronto a trattare. Voci di un possibile tavolo negoziale a Minsk

Una notte di combattimenti

“La battaglia è qui” e io non mi muovo. Il presidente ucraino Zelensky ha risposto così agli americani che gli hanno offerto di lasciare la capitale, Kyiv. Nella notte le truppe russe hanno attaccato la città, investita da nuovi bombardamenti. Le autorità hanno chiesto ai cittadini di andare nei rifugi e di stare al riparo. Alcune immagini della Prospettiva Peremohy, la strada principale che attravers Kyiv da est a ovest, mostrano che i combattimenti vanno avanti da ore e sono a pochi chilometri dal centro della città.

Il sindaco di Vasylkiv, vicino a Kiev, ha detto che la 40esima brigata dell’esercito ucraino è riuscita a respingere i russi dalla base aerea che c’è lì.

L’esercito ucraino ha pubblicato il suo resoconto sulle perdite inflitte all’esercito russo:

14 aerei

8 elicotteri

102 carri armati

536 veicoli blindati

15 pezzi di artiglieria,

2 aerei da trasporto russi Ilyushin Il-76,

1 sistema BUK-1 ,

3,500 soldati uccisi e 200 presi prigionieri.



Il messaggio è: la resistenza continua.

Zelensky ha accettato la proposta del presidente russo Putin di riaprire un tavolo di negoziato: ha detto che è bene affrettarsi. Come sia organizzato questo incontro non si sa: si è detto che potrebbe essere gestito a Minsk, ma le immagini notturne sull’arrivo di altri mezzi militari dalla Bielorussia potrebbero non aiutare questa mediazione per nulla neutrale.

Chi può va via. L’Europa non è pronta per questa nuovo arrivo di rifugiati, pur essendo come molte altre cose un fatto che si poteva prevedere e quindi gestire.