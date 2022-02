I malumori dell'Ue per Draghi e per le cautele eccessive sulle sanzioni

Bruxelles. Il tweet di Volodymyr Zelensky contro Mario Draghi mostra la rabbia dell’Ucraina, mentre l’Unione europea non ha il coraggio di imporre sanzioni troppo dure per paura che facciano male anche a se stessa. La frustrazione è più forte nei confronti di Italia e Germania, che hanno ostacolato il consenso nell’Ue su un pacchetto di sanzioni più duro. Nelle lunghe trattative sulle misure restrittive – i negoziati sono in corso da gennaio, non solo dentro l’Ue, ma anche tra Bruxelles e Washington – Italia e Germania hanno difeso un approccio graduale invece che un unico pacchetto immediato di sanzioni.

