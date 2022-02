Sanzioni dure, ampie e immediate

Non si chiede di morire per Kyiv, ma di non perdere la dignità per lo Swift

L’Unione europea e gli Stati Uniti stanno decidendo quali sanzioni imporre alla Russia per rispondere all’invasione dell’Ucraina. Dovranno essere pesanti, ampie e immediate. E’ importante che scattino presto, colpiscano un ampio ventaglio di interessi e agiscano in profondità. Non saranno sufficienti, ma sono l’arma che i paesi occidentali hanno scelto in alternativa a una reazione militare. Affinché sia efficace non basterà picchiare sugli oligarchi sodali di Putin, sarà necessario tagliare il legame tra la Russia e il mercato internazionale dei capitali. Lo strumento più immediato è il blocco del sistema Swift che regola le transazioni finanziarie. Spingono su questa strada i paesi baltici, un tempo sotto il giogo sovietico e oggi membri dell’Ue e della Nato, appoggiati dalla Gran Bretagna. Nella Ue non c’è consenso, molti paesi hanno messo le mani avanti, tra questi la Germania e l’Italia. A tirare il freno sono soprattutto le banche.