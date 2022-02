Escludere la Russia dalla rete Swift è la mossa finale contro Putin

Tagliare il cordone ombelicale tra economia russa e occidentale sarebbe un duro colpo per Mosca. Ma il Cremlino potrebbe presto aggirare l'ostacolo con soluzioni alternative, per esempio grazie al sistema nazionale di trasferimento dei messaggi finanziari o alle criptovalute. E ci sono grandi rischi anche per l'Europa

ALFARUMMXXX: non è una formula magica né un gioco di parole, ma molto semplicemente il codice Swift di Alfa-Bank, la più grande banca russa controllata da Mikhail Fridman, uno dei maggiori oligarchi, nato in Ucraina, fondatore del Congresso russo-ebraico, un uomo d’affari accorto e globalizzato. Se si bloccherà l’intera catena dei pagamenti che lega la Russia al resto del mondo quel codice verrà annullato. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (Swift), così si chiama il sistema belga di messaggistica che connette oltre undicimila istituzioni finanziarie per i loro trasferimenti di denaro in tutto il mondo. Ogni giorno circa 40 milioni di transazioni passano attraverso quel servizio in più di 200 paesi e territori.