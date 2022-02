Voci su un'offerta di Bpm a Unicredit. Non è vero ma ci credo

Non è vero ma ci credo. In Borsa non c’è niente di più suggestivo dei rumor di opa, e quello di un’imminente offerta in arrivo su Banco Bpm da parte di Unicredit è irresistibile anche perché credibile. Così per tutta la giornata di ieri il titolo della banca milanese è stato oggetto di grande attenzione da parte degli investitori di Piazza Affari (più 10 per cento dopo una sospensione per eccesso di rialzo) che si sono raffreddati solo in parte di fronte alla dichiarazione un po’ ermetica di Unicredit, che ha detto di continuare a valutare tutte le opzioni strategiche disponibili e non mancherà di tenere informato il mercato di qualsiasi sviluppo concreto. Ma ha aggiunto che non è stata convocata alcuna riunione straordinaria del consiglio di amministrazione. Cosa che la banca guidata da Andrea Orcel avrebbe fatto se fosse stata in procinto di lanciare un’opa. Dunque, se anche Unicredit ci stesse pensando non succederà nulla a stretto giro, come ha ipotizzato il Messaggero che cita fonti di ambienti politici.

