Crisi in Ucraina. L'appello alla tregua e l'allarme americano. Le ultime notizie

Biden ha concordato "in linea di principio" di tenere un vertice con Putin per discutere della crisi, come proposto dalla Francia. Secondo Kiev l'artiglieria russa ha bombardato aree civili nel Donbass, in un'operazione sotto falsa bandiera

[21 febbraio ore 10.40]

Il Cremlino ha detto che non ci sono ancora piani concreti per un vertice sull'Ucraina tra Vladimir Putin e Joe Biden, ma che una chiamata o un incontro potrebbe essere organizzato in qualsiasi momento. Circa due ore prima il presidente degli Stati Uniti aveva concordato "in linea di principio" su un summit con il presidente russo, come proposto dalla Francia, dopo le due telefonate tra Macron e Putin di questa mattina.

Insomma, il confronto non è escluso ma afferma al momento non ci sono piani in tal senso. "Naturalmente noi non escludiamo" la possibilità di tenere colloqui, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, secondo l'agenzia Interfax. "Se necessario certamente i presidenti di Russia e Stati Uniti in ogni momento possono prendere la decisione di avere dei contatti per telefono o di persona. Questa sarà una loro decisione".

"L'incontro - ha aggiunto Peskov - è possibile se i leader dei due paesi lo riterranno opportuno. Al momento vi è chiara comprensione sulla necessità di continuare il dialogo a livello di ministri".

L'Eliseo aveva spiegato che il confronto, esteso a "tutte le parti in causa", si sarebbe concentrato su "sicurezza e stabilità strategica in Europa".

[21 febbraio ore 8]

Mentre il presidente francese Emmanuel Macron prosegue i suoi sforzi diplomatici per una de-escalation, Gli Stati Uniti confermano che un'invasione russa dell'Ucraina ormai è alle porte. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha concordato "in linea di principio" di tenere un vertice con il presidente russo Vladimir Putin per discutere della crisi, come proposto dalla Francia — dopo due telefonate tra Macron e Putin, durate quasi tre ore in totale —. Ma i colloqui avranno luogo solo se la Russia non invaderà il suo vicino, ha detto la Casa Bianca. L'ufficio di Macron ha detto che i dettagli del possibile vertice saranno discussi giovedì durante un incontro tra il Segretario di Stato americano Antony Blinken e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. L'Eliseo ha detto che i leader russo Putin e ucraino Zelensky hanno deciso di riprendere i colloqui attraverso il formato Normandia, un gruppo creato per risolvere il conflitto che comprende Russia, Ucraina, Francia e Germania. Tuttavia, come scriviamo in Europa Ore 7 di oggi, alcuni osservatori temono che il nuovo ordine europeo immaginato da Marcon sia una grande concessione a Putin e possa provocare una frattura interna al fronte occidentale.

It would be reassuring if there was reason to believe that he is operating in close consultation with the allies -as was in fact the case for his Moscow trip earlier in the month https://t.co/ux03J6oNKj — François Heisbourg (@FHeisbourg) February 20, 2022

Secondo le stime degli Stati Uniti, Mosca ha ammassato dai 150 mila ai 190 mila soldati vicino ai confini dell'Ucraina. Un funzionario dell'intelligence americana ha detto alla Cnn che la Russia ora ha quasi il 75 per cento delle sue forze convenzionali schierate nell'area.

INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions.



Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 17, 2022

Il Cremlino nega qualsiasi intenzione di invadere ma intanto su tutti i media accusa Kiev di pianificare un attacco alle aree detenute dai separatisti sostenuti dalla Russia, prendendo di mira anche civili innocenti. La propaganda interna vuole dare l'impressione che Mosca abbia il dovere morale di difendere i "compatrioti" in Ucraina.

I separatisti filorussi del Donbass, dove si continua a sparare, hanno invitato i civili ad evacuare. Uno sviluppo preoccupante nella crisi, proprio perché l'Occidente teme che i filo-russi e Mosca vogliano creare l'impressione di un pericolo imminente, fare partire delle operazioni sotto falsa bandiera e avere così la scusa per attaccare. Secondo il ministero della Difesa ucraino, domenica sera - intorno alle 21:00 ora locale - l'artiglieria russa avrebbe bombardato aree civili a Luhansk da Lobacheve, in un'operazione sotto falsa bandiera da attribuire all'Ucraina.

According to Ukraine's MoD, tonight - at around 9 pm local time - Russian artillery shelled civilian areas in Luhansk from Lobacheve, in a false-flag operation to be attributed to Ukraine. To be confirmed... pic.twitter.com/u2e3gbtwu0 — Christo Grozev (@christogrozev) February 20, 2022

Mosca aveva annunciato che le esercitazioni militari in Bielorussia, dove sono schierati 30.000 soldati russi, si sarebbero concluse domenica. Ma ora Minsk avverte che le truppe russe rimarranno sul suo territorio anche dopo la fine delle manovre congiunte.

