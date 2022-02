Sanzioni tutte e subito, non c'è tempo per la gradualità davanti a Putin

In queste ore si discute se l’invasione delle forze militari russe nell’est ucraino sia oppure no un evento trigger, come si dice nei corridoi dell’Unione europea a Bruxelles – vale a dire un evento abbastanza serio da far scattare sanzioni dure contro la Russia. E’ una discussione importante perché Europa e Stati Uniti non combatteranno in Ucraina contro l’avanzata dei russi, ma useranno soltanto le sanzioni economiche come strumento di deterrenza. Per adesso i governi occidentali che hanno deciso di annunciare sanzioni lo hanno fatto con un criterio graduale e progressivo e lo spiegano anche nel modo più chiaro possibile: questo, dicono, è un primo pacchetto di sanzioni e ne seguiranno altri via via più duri se il presidente russo Vladimir Putin continuerà ad aggredire l’Ucraina. Il messaggio è: più invadi, più le sanzioni saranno gravi. Il presidente americano Joe Biden ieri sera lo ha detto proprio così: “Più i russi entrano in Ucraina e più noi saremo risoluti, le sanzioni saranno proporzionali".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE