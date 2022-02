Con il riconoscimento di Donetsk e Lugansk Putin cancella l'Ucraina dalla mappa

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha dimostrato di non aver mai avuto a cuore una soluzione diplomatica del conflitto che da otto anni va avanti nel Donbass e riconoscendo l’indipendenza delle due finte repubbliche di Donetsk e Lugansk ha dichiarato anche la fine degli accordi di Minsk, quei protocolli a cui lui e i suoi funzionari dicevano di tenere molto. Donetsk e Lugansk, per la Russia, ora sono due stati indipendenti, non sono più Ucraina e non sono ancora Russia, ma essendo abitati da russi – russofoni o cittadini che in questi anni hanno fatto richiesta del passaporto di Mosca – sono sotto la zona di sicurezza e di protezione di Mosca, alla quale ora sono legati da un accordo di cooperazione. La decisione, sulla carta, è stata presa dopo un Consiglio di sicurezza straordinario, in cui Putin ha ascoltato i suoi uomini – c’era anche una donna, Valentina Matvienko – che si sono espressi tutti a favore del riconoscimento chiesto ufficialmente poche ore prima dai leader di Donetsk e Lugansk. Ma non c’era nulla di straordinario in quel consiglio, l’orologio del ministro della Difesa, Sergei Shoigu, è spuntato fuori dalla manica della giacca e segnava le 12.45, quando a Mosca erano ormai le quindici passate. Il Cremlino aveva già deciso da tempo cosa fare, nulla di estemporaneo, come invece Putin ha tenuto a sottolineare, e durante la riunione del Consiglio di sicurezza ognuno ha dovuto interpretare il suo ruolo. Putin ha assistito alla riunione come un Re Lear annoiato. Le mani intrecciate sulla pancia, spesso impaziente, a suo piacimento decideva chi ascoltare, chi rimproverare e chi umiliare, come accaduto con Sergei Naryshkin, capo dei servizi segreti Svr. Aveva tutto in mente, ma ha deciso di rimandare l’annuncio a più tardi, con un discorso alla nazione pieno di propaganda, fatto dopo aver comunicato la sua decisione al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, e al presidente francese, Emmanuel Macron, i due principali mediatori dell’Ue.

