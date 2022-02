Le parole chiave degli accordi di Minsk, che non possono mettere fine alla guerra

La riunione di Berlino tra i consiglieri dei leader di Ucraina, Russia, Francia e Germania è iniziata con molte tensioni attorno. Il litigio del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, con la sua omologa inglese, Liz Truss. La notizia che Mosca potrebbe chiedere al suo personale diplomatico non essenziale a Kiev di ritirarsi. Le esercitazioni militari in Bielorussia e le navi russe che stanno bloccando il mare di Azov e il mar Nero. In questa atmosfera Andriy Yermak (Ucraina), Dmitri Kozak (Russia), Emmanuel Bonne (Francia) e Jens Plötner (Germania) si sono ritrovati a parlare per trovare una via d’uscita al conflitto nella regione ucraina del Donbass e allentare anche le tensioni ai confini di Kiev, attorno ai quali crescono le truppe di Mosca. La piattaforma di dialogo che tiene insieme questi paesi si chiama Formato Normandia e da quando è stata creata, giugno del 2014, ha lavorato per trovare una soluzione al conflitto nell’Ucraina orientale. I colloqui dei quattro paesi hanno portato al protocollo e al memorandum di Minsk del 2014 e al pacchetto di misure del 2015. Questi documenti vengono chiamati accordi di Minsk, la città in cui sono nati, al tempo in cui il dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka provò a mostrare equidistanza tra la Russia e l’Europa – se non fosse stato chiaro allora, oggi lo è: era una farsa.

