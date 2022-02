Macron arriva a Kiev con una sola carta: implementare gli accordi di Minsk

Emmanuel Macron torna in Francia come era partito, con poche certezze, qualche promessa da parte del presidente russo, Vladimir Putin, e gli auspici del capo di stato ucraino Volodymyr Zelensky. Dopo aver trascorso la giornata di lunedì a Mosca, ieri era a Kiev per raccontare cosa si erano detti lui e Putin da un capo all’altro del lunghissimo tavolo di marmo e per ascoltare le posizioni di Zelensky. Le due visite sono state molto diverse. A Mosca, Macron si è trovato davanti il solito Putin dal volto annoiato e minaccioso durante la conferenza stampa in cui ha alzato i toni, abbandonandosi a una quasi dichiarazione di guerra nei confronti della Francia. Raccontano che per Macron fosse molto complesso capire il presidente russo, ci sono stati problemi di traduzione e forse per questo ha lasciato che la conferenza stampa si trasformasse in un duetto sbilanciato, in cui uno, il francese, parlava di pace, l’altro, il russo, ammiccava alla guerra. A Kiev invece Macron si è trovato davanti uno Zelensky disponibile, ma che sul volto aveva l’espressione di sfiducia che il presidente ucraino ha spesso. Il capo dell’Eliseo ha portato in Ucraina la proposta di implementare gli accordi di Minsk, una proposta che per il presidente ucraino è molto rischiosa anche se per il momento è vuota e non vuol dire molto: come cambiarli non è stato detto. Gli accordi di Minsk del 2015 sono vantaggiosi per la Russia che infatti insiste affinché tornino al centro delle trattative, ma per l’Ucraina sono una resa e di fatto porterebbero alla perdita di sovranità nella zona del Donbass in cui si sono autoproclamate le due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk con a capo un governo fantoccio che riconosce soltanto Mosca. E' una zona distrutta, in cui va avanti una guerra lenta e sanguinosa da ormai otto anni, ricostruirla sarebbe oneroso, e agli occhi di alcuni leader occidentali, perderla per l’Ucraina potrebbe essere più vantaggioso che rimetterla in sesto. Ma non la pensa così Kiev. Per Mosca gli accordi di Minsk invece rappresentano una buona leva di influenza all’interno della politica ucraina. Macron al fianco del presidente Zelensky ha detto che gli accordi sono la strada giusta per arrivare alla pace, ha detto che il presidente Putin è disposto a parlarne e Zelensky anche ha detto di essere pronto a discuterne ma ha eluso la domanda su quali cambiamenti sarebbe disposto ad apportare agli accordi. Giovedì ci sarà un incontro dei consiglieri dei leader dei paesi del Formato Normandia (Francia, Germania, Ucraina e Russia) e il tema sarà: far ripartire gli accordi di Minsk.

