La trappola degli accordi di Minsk

Occhio alla Russia quando insiste con il rispetto dei protocolli: li vede come un mezzo, non come una soluzione. Per l'Ucraina rappresentano una resa. Non soltanto dovrebbe concedere l'autonomia a Donestk e Lugansk, ma si annullerebbe anche la distanza tra aggredito (Kiev) e aggressore (Mosca)

C’è sempre una frase che salta fuori quando qualche funzionario russo parla di come risolvere il conflitto con l’Ucraina: il ritorno agli accordi di Minsk. Anche il presidente Vladimir Putin li menziona spesso e come lui il ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Parlare di accordi mette la Russia nella condizione di mostrarsi disponibile a trattare, anzi a scendere a compromessi, e anche di puntare il dito contro Kiev, che di questi protocolli non vuole sentire parlare perché sono molto sbilanciati a favore di Mosca. Gli accordi di Minsk prevedono l’assegnazione di uno status speciale a Donetsk e Lugansk, che si sono autoproclamate repubbliche popolari. Kiev dovrebbe apportare delle modifiche costituzionali che garantirebbero ai filorussi alleati di Mosca delle leve di influenza importanti e anche se ad alcuni leader occidentali l’adempimento degli accordi può sembrare la soluzione di questo conflitto, il punto di arrivo, per il Cremlino è esattamente l’opposto: è il punto di partenza. Gli ucraini non accettano la soluzione offerta dagli accordi di Minsk innanzitutto perché hanno combattuto per otto anni nel Donbass, la guerra va avanti, è lenta ma imperterrita, le vittime sono più di tredicimila, e gli accordi vanificherebbero gli sforzi compiuti finora da Kiev per recuperare la parte del suo territorio finito sotto l’influenza dei russi.