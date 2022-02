I Giochi (non solo olimpici) di Putin

Quando Vladimir Putin è in difficoltà con l’occidente, compie un viaggio della speranza in oriente. La “svolta a est” del Cremlino era iniziata, per una coincidenza forse nemmeno troppo casuale, nei giorni di un’altra Olimpiade invernale, quella di Sochi nel 2014, negli stessi giorni in cui l’Ucraina rompeva l’abbraccio con Mosca nella rivolta sul Maidan. Qualcuno sostiene che proprio a Sochi Putin abbia maturato la decisione di annettere la Crimea, che l’avrebbe espulso dai salotti buoni della diplomazia occidentale, e spinto a cercare consolazione a Pechino, che lo ha accolto con passerelle rosse e sontuosi pacchetti di accordi bilaterali in qualunque campo della cooperazione.

