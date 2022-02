Mentre l'Occidente teme l'inflazione, Pechino taglia i tassi

Tra dicembre e gennaio la People’s Bank of China ha abbassato gli interessi sia a medio sia a breve termine per la prima volta dall’aprile del 2020, quand’era appena scoppiata la pandemia. Non grandi tagli, ma abbastanza per attirare l’attenzione di gruppi d’investimento globali

Mentre le banche centrali delle economie occidentali si preparano, prima o dopo, ad alzare i tassi la Cina li sta abbassando. Perché? E quali saranno gli effetti di questa politica monetaria in controtendenza nell’anno della Tigre? Tra dicembre e gennaio la People’s Bank of China ha abbassato i tassi sia a medio sia a breve termine per la prima volta dall’aprile del 2020, quand’era appena scoppiata la pandemia. Non grandi tagli, ma abbastanza per attirare l’attenzione di gruppi d’investimento globali come Carmignac, Columbia Threadneedle, Comgest e Abrdn, i quali hanno abbandonato i toni scettici di quando la politica della “Prosperità comune” di Xi Jinping mieteva vittime eccellenti nel settore immobiliare e hi-tech e adesso spiegano che “non bisogna avere paura della Cina perché il paese potrebbe rivelarsi un rifugio nel momento in cui l’inflazione decolla in tutto il mondo”.