Giù la disoccupazione, occhio all'inflazione

La disoccupazione nella zona euro a dicembre ha raggiunto il livello più basso di sempre, con un tasso del 7,0 per cento rispetto all’8,2 per cento di fine 2020, secondo i dati pubblicati ieri da Eurostat. In un anno il numero di disoccupati è diminuito di 1,8 milioni. Il rallentamento economico nella zona euro del quarto trimestre del 2021, causato da restrizioni sanitarie, aumento del prezzo dell’energia e colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento, non sembra aver avuto un impatto. Negli ultimi tre mesi dell’anno, il trend al ribasso della disoccupazione è proseguito in tutti gli stati membri, compresa la Germania che ha subìto una contrazione del pil.

