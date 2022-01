La gran lezione portoghese di Costa sa di centrismo e rilancio

Lisbona. La notizia della morte del bipolarismo lusitano era fortemente esagerata. È un fatto, però, che quello che esce da queste elezioni è un bipolarismo azzoppato. La gamba del centrosinistra tiene bene, quella del centrodestra molto meno. Cominciamo con l’indubbio vincitore: António Costa. Contrariando i sondaggi dell’ultimo mese (ma non quelli di fine anno), il Partito socialista ottiene la maggioranza assoluta e – se lo vorrà – potrà governare per quattro anni da solo. La vittoria è tutta di Costa, al quale è riuscito il colpo da maestro. Per sei anni ha cucinato a fuoco lento i partiti a sinistra dei socialisti (i comunisti e la “nuova sinistra” del Bloco de Esquerda), prima ottenendo un inedito accordo intorno al suo primo governo, poi non lasciando loro altra alternativa che l’appoggio esterno al secondo, infine offrendo loro l’amaro calice di una legge finanziaria rigorista in piena pandemia e la sola via d’uscita di togliere la fiducia all’esecutivo restando col cerino in mano. Quella che i teorici dei giochi chiamerebbero una situazione lose/lose.

