Costa stravince le elezioni in Portogallo. Una riconferma importante anche per l'Europa

Il primo ministro socialista, Antonio Costa, si prepara a un terzo mandato, dopo aver vinto in modo netto le elezioni anticipate di ieri. Il voto era stato provocato dal tradimento dei due partiti di estrema sinistra - il Partito comunista e il Blocco di sinistra – che nel corso degli ultimi sei anni avevano garantito l'appoggio esterno al governo Costa. Secondo i risultati preliminari, il Partito socialista ha sfiorato il 42 per cento dei voti, contro il 36 per cento del 2019. Costa potrebbe conquistare la maggioranza assoluta dei seggi nell'Assemblea della Repubblica. I conservatori del Partito socialdemocratico, che alcuni sondaggi della vigilia davano testa a testa con i socialisti di Costa, si sono fermati al 28 per cento. L'estrema destra di Chega è diventato il terzo partito del paese, ma non ha sfondato, attestandosi al 7 per cento. Il Partito comunista e il Blocco di sinistra hanno subito il peggior risultato della loro storia, superati dal partito liberale Iniciativa Liberal con il 5 per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE