Ue a sovranità limitata, fra transizione e dipendenza energetica

Cinquanta anni dopo le crisi degli anni ’70 che videro i prezzi del petrolio moltiplicarsi per 10 e l’ Europa scoprirsi completamene vulnerabile dal punto di vista energetico, il nostro continente si trova esattamente nella stessa situazione. Al posto dell’ Opec degli sceicchi c’è la Russia di Putin, da cui dipende il 40 per cento del gas consumato in Ue. Senza di esso l’ Europa è in ginocchio. Ma è in ginocchio anche la Russia il cui pil e la cui bilancia commerciale presentano come unico importante attivo le esportazioni di gas e petrolio. Nell’occhio del ciclone sta come al solito il nostro paese, la cui dipendenza energetica totale raggiunge il 90 per cento con un buona quota costituita dal gas russo.

