Il ritorno dell'inflazione e il dilemma delle banche centrali

Due annunci, ieri, dall’economia reale americana: il pil del quarto trimestre 2021 al 6,9 per cento, ben al di sopra le attese che indicavano un 5,5; e i prezzi al consumo che a dicembre salgono su base annua di ben il 7 per cento, il 5,5 depurati dell’energia e degli alimentari. In entrambi i casi, livelli che non si vedevano dagli anni ‘80, quando alla Federal reserve prima Paul Volcker poi Alan Greenspan (un democratico e un repubblicano) decisero di combattere l’inflazione con i rialzi dei tassi d’interesse, fino al 20,5 per cento Volcker a maggio 1981. Il risultato fu il ritorno sotto controllo del caro-vita, ma anche il brusco abbassamento del pil, il prodotto del paese, e una disoccupazione che nel 1983 superò il 10 per cento, livello avvicinato solo dalla crisi post Lehman Brothers. L’ortodossia monetaria, della quale Volcker è un celebrato maestro e Greespan l’allievo, recita che il primo dovere di un banchiere centrale è mantenere il controllo dei prezzi poiché una loro crescita elevata non solo impoverisce la popolazione ma costringe il Tesoro a emettere debito a tassi crescenti: un fenomeno mondiale in quel decennio e che in Italia vide la rincorsa tra inflazione e Bot.

