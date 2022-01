La guerra dell'energia. Elettrico, gas, nucleare: che transizione sarà?

Elettrico o non elettrico, gas o non gas? Sono i dilemmi di una transizione energetica che sta già rivoluzionando l’industria italiana ed europea in vista di un obiettivo certo, zero emissioni entro il 2050, ma con mezzi incerti, variegati, differenziati. Mentre l’impennata delle bollette deprime i consumi di famiglie e imprese, l’Europa partorisce la tanto attesa “tassonomia” che include gas e nucleare tra le energie “green”, e il governo italiano accantona l’idea, a rischio di incostituzionalità, di tassare i cosiddetti “extraprofitti” delle aziende energetiche. “In Italia la transizione energetica fa i conti con un forte istinto conservativo – dice al Foglio il professor Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il Cnr e membro dell’Accademia nazionale delle scienze – Prevale talvolta l’arroccamento sull’esistente, con il rischio di perdere tempo prezioso. Se ci fossimo mossi venti o almeno dieci anni fa, il nostro sistema industriale oggi sarebbe meglio equipaggiato per far fronte ai cambiamenti in atto”.

