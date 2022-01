La pandemia energetica travolge le imprese. "Serve una risposta europea", dice il presidente di Feralpi

L'aumento del prezzo dell'energia spinta dalle quotazioni del gas si è trasformato presto in un macigno sulle spalle delle imprese italiane. La misura del problema sta tutta in un numero: i costi energetici delle imprese industriali previsti per il 2022 sono pari a 37 miliardi, erano 8 nel 2019. Partendo da queste cifre calcolate da Confindustria si confronteranno oggi al Mise le imprese energivore e il ministro Giancarlo Giorgetti. “Un ministro attento e sensibile a questi temi”, dice al Foglio Giuseppe Pasini, alla guida del gruppo siderurgico Feralpi, con stabilimenti in Italia e in Germania. Sui costi che la sua impresa affronta per trasformare la materia prima in acciaio, il costo dell'energia pesa il 40 per cento,“almeno prima degli ultimi aumenti”. Si capisce dunque che dalle decisioni che prenderà il governo dipenderà molto del futuro della sua impresa. “Sì – dice al Foglio – Mi rassicura molto che ci sia Draghi in questo momento. Ma mi spaventa molto il fatto che Draghi possa non esserci”.

