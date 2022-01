I costi della transizione spiegati dall'Aie

Come l’inflazione generale, anche quella energetica non sarà “transitoria”: lo ha riconosciuto l’Agenzia internazionale per l’energia nel suo rapporto annuale sui mercati elettrici, diffuso ieri. Dopo il crollo del 2020, l’anno scorso la domanda globale di energia elettrica è cresciuta del 6 per cento. L’aumento dei consumi e il rincaro del gas hanno indotto molti paesi a mettere a pieno regime i rispettivi impianti a carbone e, in alcuni casi, anche a olio combustibile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE