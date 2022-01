Scuse paesaggistiche. Le nuove frontiere del nimby sono un  guaio per il Pnrr

Otto milioni di italiani non erano ancora nati quando per la prima volta si iniziò a discutere di installare 59 pale eoliche galleggianti al largo di Rimini. La prima delibera della regione Emilia-Romagna per iniziare lo studio di fattibilità dell’opera risale al 2006, seguita da una seconda delibera della Giunta provinciale di Rimini, oggi ormai estinta per legge come in tutta Italia. Perfino il nome della società creata ad hoc per il progetto è diventato anacronistico: Energia Wind 2020 srl. Allora doveva essere un brand all’avanguardia che apriva orizzonti avveniristici, mentre oggi non può che rievocarci ricordi che vogliamo dimenticare in fretta. Quello di Rimini è solo il simbolo dell’Italia rinnovabile incompiuta, disseminata di progetti di pale eoliche e pannelli solari che non hanno mai visto la luce, sommersi da carte bollate e faldoni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE