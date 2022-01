La rivoluzione verde costa, e pure troppo. Urgono mediazioni

Crescono i timori per l’aumento dei prezzi dell’energia e la spirale della “greenflation”. Se guidata in modo eccessivo dall’ideologia, la transizione ecologica rischia di creare squilibri inaccettabili. Anche la Bce è in allarme

Isabel Schnabel è uno dei cinque membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea, è un’accademica tedesca, ha insegnato all’Università di Mainz e poi all’Università di Bonn e la scorsa settimana ha affrontato in modo controcorrente un tema che sulla vita dei cittadini avrà un impatto maggiore anche rispetto al futuro del capo dello stato: l’inflazione. Schnabel, però, non ha affrontato l’inflazione in modo freddo, rifugiandosi nei tecnicismi, ma lo ha fatto in modo caldo, spiegando che quello che spesso viene descritto come un fenomeno transitorio rischia di non essere transitorio e rischia di essere sempre più collegato alla declinazione dell’ideologia ambientalista. Schnabel ha fatto propria l’espressione “greenflation”, ha sostenuto che la transizione ecologica avrà conseguenze impreviste sull’economia, ha ammesso che le energie rinnovabili non si stanno rivelando capaci di rimpiazzare in modo istantaneo quelle più inquinanti e ha riconosciuto in modo esplicito che la carenza complessiva dell’offerta energetica deriva dalla velocità con cui i grandi paesi del mondo hanno deciso di affrontare la transizione energetica.