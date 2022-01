Sulla tassonomia Draghi decide di non opporsi all'Ue

Entro venerdì l'Italia dovrebbe mandare a Bruxelles le sue osservazioni sulle direttive enrgetiche. Ma Cingolani e Franco frenano le richieste e la propaganda di Letta e Conte. Salvini scalpita. E il premier, alla vigilia della sfida per il Quirinale, pensa a evitare grane: "Non possiamo che essere neutrali". La via stretta sul gas, la diplomazia con la Francia sul nucleare.

A vederla con gli occhi di Mario Draghi, la strada è obbligata. Perché, come il premier si è ritrovato a convenire col suo fidato ministro Roberto Cingolani, e come poi i tecnici del Mite hanno provato a spiegare ai vari referenti politici di questa scomposta trattativa, “sulla tassonomia green non potremo che dirci neutrali”. E però, siccome Enrico Letta e Giuseppe Conte hanno preferito la via della propaganda a quella della politica, e siccome l’incombenza della sfida quirinalizia suggerisce cautela anche a chi aveva fatto del decisionismo la cifra del suo essere premier, ecco che anche la soluzione scontata va sottaciuta. Per cui il governo, alla vigilia del confronto europeo sulle nuove direttive energetiche, indeciso su cosa decidere, sta pensando di non decidere affatto.