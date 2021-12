Gas e nucleare nella tassonomia dell'Ue. Ma a che condizioni?

La decisione d'includere gas e nucleare nella tassonomia utile agli investimenti del Green New Deal divide Germania e Francia. La Commissione cerca di mediare, mentre il mondo ambientalista è in rivolta e lancia l'accusa di "greenwashing"

Il 2021 della Commissione si chiuderà con una decisione controversa: l’inserimento di nucleare e gas nella tassonomia del Green deal, che servirà a indirizzare gli investimenti pubblici e privati verso le tecnologie necessarie alla transizione climatica. La tassonomia è stata oggetto di un grande scontro tra Germania e Francia sul nucleare. L’aumento dei prezzi di gas ed elettricità in Europa ha approfondito la spaccatura e al Consiglio europeo del 16 dicembre, i capi di stato e di governo non sono riusciti ad adottare conclusioni sull’energia. Il governo di Olaf Scholz, come quello di Angela Merkel, è alla testa di un gruppo di paesi (Spagna, Austria, Danimarca e Lussemburgo) contrario all’inserimento del nucleare nella tassonomia. Quello di Emmanuel Macron ha organizzato il fronte pro nucleare alleandosi con Finlandia, Svezia e i paesi dell’est. Dopo molte esitazioni e rinvii, la Commissione ha scelto una soluzione di compromesso. La decisione sulla tassonomia “includerà al contempo il gas e il nucleare”, ha annunciato la scorsa settimana il commissario al Mercato interno, Thierry Breton. “Abbiamo bisogno ancora di dieci giorni o due settimane per le consultazioni”, ma “spero che saremo in grado di presentare la nostra proposta finale a metà gennaio”, ha detto Breton. Salvo ulteriori sorprese, la data dovrebbe essere il 18 gennaio.