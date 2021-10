Sul clima l'Ue non fa “bla bla bla”, ma occhio ai costi sociali

Per la prima volta nel 2020 le rinnovabili hanno superato i combustibili fossili come principale fonte di energia nell’Unione europea, secondo un rapporto pubblicato ieri dalla Commissione: 38 per cento di elettricità prodotta da eolico, solare e idro-elettrico, contro il 37 per cento da petrolio, gas e carbone.

