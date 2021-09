Aumentano le bollette, e non solo in Italia

Venerdì l’Amministrazione Biden ha avvertito che se il prossimo inverno sarà freddo potrebbero esserci “vite in gioco” nell’Unione europea a causa di riserve insufficienti di gas. Il prezzo di una tonnellata di CO2 del sistema di scambio di quote di emissioni (Ets) a settembre ha superato i 60 euro, il livello più alto mai raggiunto e il doppio rispetto alla fine del 2020. L’aumento del prezzo del gas sta spingendo verso l’alto il prezzo del petrolio e gli effetti si fanno sentire ai distributori di benzina. Il prezzo dell’elettricità cresce sempre più in Italia, Germania, Francia e Spagna, con rincari significativi sulle bollette di famiglie e imprese. In Italia lo ha confermato proprio oggi il ministro Roberto Cingolani: da ottobre l'aumento sarà del 40 per cento perché, ha spiegato durante un convegno con i sindacati, "il prezzo del gas a livello internazionale aumenta" e "aumenta il prezzo della CO2 prodotta".

