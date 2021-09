L'Europa entra nelle elezioni tedesche

Secondo l'ultimo sondaggio Insa, la Spd di Scholz ha aumentato il vantaggio rispetto agli altri partiti: ora è al 26 per cento

In Germania mancano meno di due settimane alle elezioni legislative e la Spd di Olaf Scholz continua la sua progressione. Secondo un sondaggio Insa, uscito ieri sulla Bild am Sonntag, i socialdemocratici hanno guadagnato un altro punto in una settimana collocandosi al 26 per cento, contro il 20 per cento della Cdu-Csu di Armin Laschet. Nella polarizzazione dello scontro, i Verdi di Annalena Baerbock hanno perso un punto al 15 per cento, i liberali della Fdp sono fermi al 13 per cento, Alternativa per la Germania è all'11 per cento e la Linke è scesa al 6 per cento.

Ieri sera c'è stato il secondo di tre dibattiti televisivi tra Scholz, Laschet e Baerbock. L'Europa è diventata terreno di scontro dopo che il blocco Cdu-Csu ha accusato la Spd di voler trasformare la zona euro in un'unione del debito a carico dalla Germania.

Durante l'Ecofin informale in Slovenia sabato Scholz ha risposto che il Patto di stabilità è già abbastanza flessibile e non deve essere riformato. Queste schermaglie a Berlino fanno capire che su diversi dossier fondamentali per l'Ue - non solo il Patto di stabilità, ma anche Green deal e digitalizzazione - non si faranno passi avanti significativi fino a quando non sarà formato il prossimo governo in Germania.