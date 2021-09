Clima, ambiente e le risposte che Draghi avrebbe dovuto dare a Greta

Greta, anagraficamente (ma non nelle tematiche), si è fatta adulta. La politica, invece, nei rapporti con lo Youth4Climate, sembra scivolare in una regressione infantile. Spiace che, per doveri logistici di ospitalità, sia toccato al nostro governo, stavolta, fare mostra di forzata benevolenza verso le posizioni dell’evento giovanile del pre-Cop26. Ministri e premier si sono affrettati a lusingare come ragionevoli e fattive le “proposte” (eufemismo) venute dai ragazzi. Rinunciando, per paternalismo e complessi imitativi, a dire la verità sulle politiche per il clima. Eppure, il nostro premier, al recente G20, era stato il più esplicito e consapevole sulle asperità e i problematici effetti sociali di una transizione climatica in cui la sostenibilità ambientale si materializzasse in contrapposizione a quella sociale ed economica. Le “proposte” dello Youth4Climate sono riducibili a due, stringatamente: l’impegno a rappresentare i giovanissimi del movimento “nelle sedi decisionali sul clima”; la decisione (sic) di “chiudere l’industria dei fossili entro il 2030” (8 anni).

