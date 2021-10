Bollette troppo alte, le rinnovabili non bastano. L'Ue si divide tra gas e nucleare

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ieri ha annunciato che il primo obiettivo del suo piano di investimenti da 30 miliardi di euro “France 2030” sarà di sviluppare “reattori nucleari di piccole dimensioni” per sostenere la transizione climatica e la decarbonizzazione dell’economia. “Avremo ancora bisogno di questa tecnologia”, ha detto Macron a proposito del nucleare che, complice l’aumento del prezzo dell’energia, sta raccogliendo nuovi consensi dentro l’Unione europea. Uno dei tanti fattori che ha contribuito alla recente impennata dei prezzi è stata la mancanza di vento nell’Europa settentrionale, che ha provocato una riduzione delle forniture di energia eolica. Secondo alcuni scienziati il fenomeno potrebbe non essere temporaneo, ma strutturale: la causa del calo del 15 per cento della forza del vento – secondo il gruppo indipendente Vortex – potrebbe essere lo stesso cambiamento climatico che l’Ue vuole combattere con il suo Green deal. Il nucleare non è considerato un’energia pulita a causa delle scorie, ma è a basse emissioni e può risolvere i problemi legati alla volatilità e alle difficoltà di stoccaggio delle fonti rinnovabili. L’altra tecnologia per compensare le rinnovabili è il gas che, però, presenta un doppio svantaggio: il livello molto più elevato di emissioni e l’esposizione alla volatilità del prezzo e ai fornitori stranieri. I livelli record del prezzo del gas degli ultimi mesi hanno spinto alcuni produttori di elettricità europei a riaccendere le centrali a carbone, con conseguente aumento delle emissioni di CO2.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE